Италия

Данное решение связано с травмой Федерико Кьезы.

Недавняя серьезная травма полузащитника Федерико Кьезы, которому диагностировали повреждение крестообразных связок колена, заставила Ювентус внести коррективы в свою трансферную кампанию на текущее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, туринский клуб окончательно установил запрет на продажу этой зимой 21-летнего Деяна Кулусевски, который мог продолжить карьеру в высшем дивизионе Англии.

По информации источника, Ювентус получил два официальных предложения по шведскому вингеру от клубов АПЛ, однако теперь им придется сосредоточиться на других кандидатурах.

Ранее сообщалось, что в услугах Кулусевски заинтересованы лондонский Арсенал и лондонский Тоттенхэм.