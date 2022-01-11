Италия

Бруно Лаббадиа и Паль Дардаи пополнили шорт-лист специалистов, которые могут возглавить "гриффонов".

Накануне руководство Дженоа приняло решение, что Андрей Шевченко продолжит работу на посту главного тренера первой команды, однако положение украинского специалиста в стане "гриффонов" по-прежнему остается шатким.

Как сообщает Calciomercato, боссы итальянского клуба рассматривают различные кандидатуры на должность наставника, если Шевченко в конечном итоге не удастся реабилитировать плачевное положение Дженоа в турнирной таблице Серии А.

Среди итальянских специалистов источником называются такие две фамилии, как Роландо Маран и Давиде Баллардини, однако руководство Дженоа также готово продолжить курс на иностранных тренеров.

Так, в число претендентов вне Италии на то, чтобы заменить Шевченко, вошли немец Бруно Лаббадиа и венгр Паль Дардаи. Последними местами работы обоих этих специалистов была берлинская Герта.

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