Бруно Лаббадиа и Паль Дардаи пополнили шорт-лист специалистов, которые могут возглавить "гриффонов".
Андрей Шевченко, Getty Images
11 января 2022, 13:51
Накануне руководство Дженоа приняло решение, что Андрей Шевченко продолжит работу на посту главного тренера первой команды, однако положение украинского специалиста в стане "гриффонов" по-прежнему остается шатким.
Как сообщает Calciomercato, боссы итальянского клуба рассматривают различные кандидатуры на должность наставника, если Шевченко в конечном итоге не удастся реабилитировать плачевное положение Дженоа в турнирной таблице Серии А.
Среди итальянских специалистов источником называются такие две фамилии, как Роландо Маран и Давиде Баллардини, однако руководство Дженоа также готово продолжить курс на иностранных тренеров.
Так, в число претендентов вне Италии на то, чтобы заменить Шевченко, вошли немец Бруно Лаббадиа и венгр Паль Дардаи. Последними местами работы обоих этих специалистов была берлинская Герта.
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