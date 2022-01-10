Италия

Украинский специалист продолжит работу с аутсайдером Серии А.

Руководство Дженоа приняло решение, что главный тренер Андрей Шевченко продолжит работу во главе команды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Украинский наставник останется на своем посту как минимум до следующего матча против Милана в Кубке Италии, который состоится 13 января.

При этом отмечается, что будущее Шевченко остается неопределенным и руководство клуба уже начало изучать возможные варианты для замены украинцу.

Напомним, Шевченко возглавил Дженоа в ноябре прошлого года. За это время "грифоны" проиграли шесть матчей и трижды сыграли вничью. Также была одна победа над Салернитаной в матче 1/16 финала Кубка Италии.

В настоящее время Дженоа набрала 12 очков после 21 тура и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А.

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