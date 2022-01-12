Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Кальяри в рамках поединка двадцать первого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Болонью и добился непростой победы.

Сардинцы смогли добиться победного результата лишь в компенсированное время, когда голом отметился Перейро.

Обзор матча:

Кальяри — Болонья 2:1

Голы: Паволетти, 71, Перейро, 90+4 — Орсолини, 54.

Кальяри: Краньо — Альтаре, Ловато, Карбони — Белланова, Марин, Грасси, Дейола (Перейро, 63), Ликоянис (Дальберт, 58) — Педро, Паволетти (Дзаппа, 80).

Болонья: Скорупски — Теате, Бинкс, Бонифаци (Де Сильвестри, 65) — Домингес (Виола, 90+3) — Сков Ольсен, Сориано, Сванберг, Дейкс — Арнаутович, Орсолини (Фальчинелли, 89).

Предупреждения: Карбони, Альтаре, Дейола — Теате, Де Сильвестри.