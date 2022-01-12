Италия

Итальянский клуб намерен усилиться Пабло Мари.

Испанский защитник лондонского Арсенала Пабло Мари может продолжить свою карьеру в Италии.

По информации Sky Italia, 28-летний футболист близок к трансферу в Удинезе на правах аренды. Мари должен заменить Самира Сантоса, который перешел в Уотфорд.

В текущем сезоне Мари сыграл всего три поединка за Арсенал во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось об интересе Марселя к другому защитнику Арсенала.