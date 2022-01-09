Франция

Провансальцы хотят подписать боснийского футболиста.

Защитник Арсенала Сеад Колашинац попал в сферу интересов Марселя, сообщает издание L'Equipe.

Марсель уже провел переговоры с Колашинацом, который следующим летом должен стать свободным агентом. "Бело-голубые" рассматривают боснийского фулбека в качестве замены Жордану Амави, который присоединился к Ницце.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел лишь 4 поединка в футболке "канониров".

Ранее сообщалось, что в подписании Колашинаца также заинтересован Уотфорд.