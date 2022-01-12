Андреа Камьязо не поможет своей команде в ближайших матчах.
андреа камьязо, getty images
12 января 2022, 15:39
Основной защитник Дженоа Андреа Камбязо получил травму в матче против Специи (0:1).
Футболист был заменен в перерыве, после чего отправился на обследование, которое показало растяжение мышц левого бедра, сообщает официальный сайт "грифонов".
Сроки восстановления Камбьязо остаются неизвестными.
В текущем сезоне футболист итальянец сыграл 23 поединка за Дженоа во всех турнирах, в которых сумел отличиться четырьмя голевыми передачами и одним забитым мячом.
Ранее стала известна судьба Андрея Шевченко в итальянском клубе.