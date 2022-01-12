Италия

Стали известны составы команд на матч Суперкубка Италии.

Интер в рамках поединка за Суперкубок Италии сыграет против Ювентуса.

В стартовом составе туринцев присутствует Деян Кулусевски, который сыграет под Альваро Моратой ввиду отсутствия Кьезы.

Интер: Ханданович — Шкриньяр, Де Врей, Бастони — Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич — Джеко, Лаутаро

Запасные: Видаль, Санчес, Дармиан, Весино, Раноккья, Д`Амброзио, Сенси, Корреа, Гальярдини, Димарко, Раду, Коларов

Ювентус: Перин — Де Шильо, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро — Бернардески, Локателли, Рабьо, Маккенни — Кулусевски — Мората

Запасные: Бонуччи, Щесны, Данило, Бентанкур, Кайо, Артур, Дибала, Де Винтер, Пинсольо, Кин, Пеллегрини, Аке

Напомним, матч Интер — Ювентус состоится сегодня, 12 января, в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.