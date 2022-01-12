Италия

Итальянский клуб сходу нашел замену уругвайскому центрбеку.

Кальяри на своем официальном сайте объявил об уходе центрального защитника Диего Година на правах свободного агента.

Клубу из Серии А удалось достичь с 35-летним уругвайцем соглашения о досрочном расторжении контракта. В общей сложности Годин провел за Кальяри 40 матчей во всех турнирах начиная с сентября 2020 года.

Уругвайский центрбек продолжит карьеру в бразильском Атлетико Минейро.

Между тем, спустя некоторое время Кальяри уже успел объявить о подписании нового центрального защитника, которым стал Эдоардо Голданига из Сассуоло.

28-летний итальянец перебрался в новый клуб на постоянной основе, подписав контракт до 30 июня 2024 года.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 400 тысяч евро.

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