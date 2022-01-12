Итальянский клуб сходу нашел замену уругвайскому центрбеку.
Эдоардо Голданига, Кальяри
12 января 2022, 21:50
Кальяри на своем официальном сайте объявил об уходе центрального защитника Диего Година на правах свободного агента.
Клубу из Серии А удалось достичь с 35-летним уругвайцем соглашения о досрочном расторжении контракта. В общей сложности Годин провел за Кальяри 40 матчей во всех турнирах начиная с сентября 2020 года.
Уругвайский центрбек продолжит карьеру в бразильском Атлетико Минейро.
Между тем, спустя некоторое время Кальяри уже успел объявить о подписании нового центрального защитника, которым стал Эдоардо Голданига из Сассуоло.
28-летний итальянец перебрался в новый клуб на постоянной основе, подписав контракт до 30 июня 2024 года.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 400 тысяч евро.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.