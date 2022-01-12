Италия

Детали сделки не разглашаются.

Рома официально объявила о подписании центрального полузащитника Сержиу Оливейры, права на которого принадлежат Порту.

Точные детали сделки не уточняются, однако ранее сообщалось, что 29-летний португалец присоединится к римскому клубу на правах арендного соглашения до конца сезона с возможным правом выкупа.

Также, по ранее полученной информации, Рома была готова заплатить Порту за Оливейру 15 миллионов евро в случае активации пункта о выкупе контракта футболиста на постоянной основе.

В текущем сезоне Сержиу Оливейра провел за Порту 24 поединка во всех турнирах, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.