Нападающий Русенборга и молодежной сборной Норвегии Эмиль Сейде близок к переходу в стан Сассуоло.

Клубы уладили последние детали трансфера и в ближайшее время должны официально объявить о сделке, сообщает Джанлука Ди Марцио. 

Футболист должен заменить Жереми Бога, трансфер которого официально должен состояться со дня на день. 

В текущем сезоне Сейде провел шесть матчей за норвежский коллектив, в которых дважды сумел отличиться забитыми мячами и голевыми передачами. 

Transfermarkt оценивает форварда в один миллион евро.

Ранее сообщалось об интересе Сассуоло к хавбеку миланского Интера.