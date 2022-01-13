Италия

Эмиль Сейде призван заменить футболиста, который вот-вот покинет клуб.

Нападающий Русенборга и молодежной сборной Норвегии Эмиль Сейде близок к переходу в стан Сассуоло.

Клубы уладили последние детали трансфера и в ближайшее время должны официально объявить о сделке, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Футболист должен заменить Жереми Бога, трансфер которого официально должен состояться со дня на день.

В текущем сезоне Сейде провел шесть матчей за норвежский коллектив, в которых дважды сумел отличиться забитыми мячами и голевыми передачами.

Transfermarkt оценивает форварда в один миллион евро.

Ранее сообщалось об интересе Сассуоло к хавбеку миланского Интера.