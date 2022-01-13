Эмиль Сейде призван заменить футболиста, который вот-вот покинет клуб.
эмиль сейде, getty images
13 января 2022, 11:01
Нападающий Русенборга и молодежной сборной Норвегии Эмиль Сейде близок к переходу в стан Сассуоло.
Клубы уладили последние детали трансфера и в ближайшее время должны официально объявить о сделке, сообщает Джанлука Ди Марцио.
Футболист должен заменить Жереми Бога, трансфер которого официально должен состояться со дня на день.
В текущем сезоне Сейде провел шесть матчей за норвежский коллектив, в которых дважды сумел отличиться забитыми мячами и голевыми передачами.
Transfermarkt оценивает форварда в один миллион евро.
Ранее сообщалось об интересе Сассуоло к хавбеку миланского Интера.