Филип Бенкович довольно быстро нашел новую команду.
филип бенкович, getty images
13 января 2022, 15:47
Экс-защитник Лестера Филип Бенкович подписал контракт с Удинезе.
Сегодня англичане объявили о расторжении контракта с хорватским футболистом, а спустя несколько часов Бенкович подписал соглашение с фриульцами.
Контракт рассчитан до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон.
Бенкович числился футболистом Лестера с 2018 года, однако сыграл за это время всего два поединка в составе "лис".
В текущем сезоне 24-летний футболист на поле не появлялся.