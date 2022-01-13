Италия

Филип Бенкович довольно быстро нашел новую команду.

Экс-защитник Лестера Филип Бенкович подписал контракт с Удинезе.

Сегодня англичане объявили о расторжении контракта с хорватским футболистом, а спустя несколько часов Бенкович подписал соглашение с фриульцами.

Контракт рассчитан до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон.

Бенкович числился футболистом Лестера с 2018 года, однако сыграл за это время всего два поединка в составе "лис".

В текущем сезоне 24-летний футболист на поле не появлялся.