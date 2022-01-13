Англия

Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Защитник Лестера Филип Бенкович больше не будет выступать за английский клуб.

Официальный сайт "лис" объявил о расторжении контракта с хорватским защитником. Бенкович числился футболистом Лестера с 2018 года, однако за это время четыре раза отправлялся в аренду.

За это время Бенкович сыграл всего два поединка за английский клуб. В текущем сезоне 24-летний футболист на поле не появлялся.

Ранее сообщалось об интересе Лестера к полузащитнику Брюгге.