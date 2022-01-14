Италия

Подопечные Стефано Пьоли добились волевой победы.

Дженоа под руководством Андрея Шевченко в рамках матча 1/8 финала Кубка Италии играла против Милана и выбыла из турнира.

Подопечные украинского тренера открыли счет уже на 17 минуте усилиями Эстигора, но не смогли удержать победный результат.

Команда Стефано Пьоли смогла отыграться ближе к концу встречи, а уже в овертаймах дожала соперника.

Милан — Дженоа 3:1

Голы: Жиру, 74, Леау, 102, Салемакерс, 112 — Эстигор, 17

Милан: Меньян — Калулу, Томори (Флоренци, 24), Габбия, Эрнандес — Крунич (Бакайоко, 62), Тонали — Ребич (Леау, 62), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 80), Мальдини (Браим Диас, 62) - Жиру

Дженоа: Шемпер — Хефти, Ванхойсден, Эстигор (Бани, 111), Васкес — Бадель, Мелегони, Портанова (Гильоне, 105) — Кайседо (Дестро, 63), Экубан (Кассата, 71), Йебоа (Пандев, 87).

Предупреждения: Тонали, Салемакерс — Бадель, Йебоа, Эстигор, Хефти