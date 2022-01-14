Италия

Джо Бароне высказался о положении дел вокруг забивного форварда.

Нападающий Фиорентины Душан Влахович стал одной из главных трансферных целей европейских топ-клубов в зимнее трансферное окно.

Генеральной директор "фиалок" Джо Бароне высказался о сербском футболисте заявив, что клуб не намерен ждать его решения вечно.

"Мы хотим получить ответ от Влаховича и его окружения как можно скорее. Клуб, город и болельщики не намерены ждать этого до конца его контракта. Если футболист хочет остаться — пусть подпишет новый контракт, нет — скажи об этом публично.

У нас есть свои планы и мы их уже запускаем в работу. На данный момент мы не получали ни одного предложения по этому футболисту", — сказал функционер в эфире Sport Mediaset.

Напомним, главный претендент на Влаховича — лондонский Арсенал, однако "канониры" не интересны агенту футболиста.