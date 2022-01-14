Италия

Алжирец продолжит свою карьеру в туринском клубе.

Защитник Дженоа и сборной Алжира Мохамед Фарес перешел в стан Торино на правах аренды.

Контракт подписан до конца сезона 2021/22. Кроме того, "быки" будут иметь право выкупа алжирского футболиста.

В текущем сезоне Фарес провел девять матчей за Дженоа, в которых дважды сумел отличиться забитыми мячами, а также отдал одну результативную передачу.

Напомним, Дженоа уже нашла замену Фаресу в лице Калафиори.