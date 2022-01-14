Алжирец продолжит свою карьеру в туринском клубе.
мохамед фарес, getty images
14 января 2022, 14:49
Защитник Дженоа и сборной Алжира Мохамед Фарес перешел в стан Торино на правах аренды.
Контракт подписан до конца сезона 2021/22. Кроме того, "быки" будут иметь право выкупа алжирского футболиста.
В текущем сезоне Фарес провел девять матчей за Дженоа, в которых дважды сумел отличиться забитыми мячами, а также отдал одну результативную передачу.
Напомним, Дженоа уже нашла замену Фаресу в лице Калафиори.