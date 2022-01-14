Италия

Генуэзцы усилились очередным новичком.

Защитник Ромы Риккардо Калафиори перешел в Дженоа, сообщает официальный сайт генуэзского клуба.

Левый фулбек присоединился к Дженоа на правах аренды до конца сезона. В составе "грифонов" молодой итальянец будет играть под 16-м номером.

Калафиори является воспитанником Ромы, дебютировав в первой команде в августе 2020 года. В текущем сезоне 19-летний игрок провел 9 поединков в футболке римлян, отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Дженоа также близка к подписанию полузащитника Байера Надиема Амири.