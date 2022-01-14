Италия

Футболист выбыл на длительный срок

Защитник Милана Фикайо Томори не поможет своей команде в ближайший поединка из-за повреждения колена.

Как передает Sky Italia, у футболиста диагностировали повреждение мениска левого колена. Таким образом, англичанин минимум на два месяца отправляется в лазарет.

Отметим, что травму Томори получил в кубковом матче против Дженоа (3:1), в котором он был заменен уже на 24-й минуте встречи.

В текущем сезоне защитник сыграл 23 матча за Милан во всех турнирах, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Милана против Дженоа.