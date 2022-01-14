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Милан - Дженоа, getty images
14 января 2022, 01:24
Дженоа под руководством Андрея Шевченко в рамках матча 1/8 финала Кубка Италии играла против Милана и выбыла из турнира.
Генуэзцы смогли открыть счет в начале встречи, но не удержали преимущество в счете, пропустив дважды в овертайме.
Обзор матча:
Милан — Дженоа 3:1
Голы: Жиру, 74, Леау, 102, Салемакерс, 112 — Эстигор, 17
Милан: Меньян — Калулу, Томори (Флоренци, 24), Габбия, Эрнандес — Крунич (Бакайоко, 62), Тонали — Ребич (Леау, 62), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 80), Мальдини (Браим Диас, 62) - Жиру
Дженоа: Шемпер — Хефти, Ванхойсден, Эстигор (Бани, 111), Васкес — Бадель, Мелегони, Портанова (Гильоне, 105) — Кайседо (Дестро, 63), Экубан (Кассата, 71), Йебоа (Пандев, 87).
Предупреждения: Тонали, Салемакерс — Бадель, Йебоа, Эстигор, Хефти