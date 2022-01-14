Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Дженоа под руководством Андрея Шевченко в рамках матча 1/8 финала Кубка Италии играла против Милана и выбыла из турнира.

Генуэзцы смогли открыть счет в начале встречи, но не удержали преимущество в счете, пропустив дважды в овертайме.

Обзор матча:

Милан — Дженоа 3:1

Голы: Жиру, 74, Леау, 102, Салемакерс, 112 — Эстигор, 17

Милан: Меньян — Калулу, Томори (Флоренци, 24), Габбия, Эрнандес — Крунич (Бакайоко, 62), Тонали — Ребич (Леау, 62), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 80), Мальдини (Браим Диас, 62) - Жиру

Дженоа: Шемпер — Хефти, Ванхойсден, Эстигор (Бани, 111), Васкес — Бадель, Мелегони, Портанова (Гильоне, 105) — Кайседо (Дестро, 63), Экубан (Кассата, 71), Йебоа (Пандев, 87).

Предупреждения: Тонали, Салемакерс — Бадель, Йебоа, Эстигор, Хефти