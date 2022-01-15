Италия

Наставник Ромы рассказал о трансферной политике клуба.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо прокомментировал положение дел в команде накануне 22-го тура итальянской Серии А, в котором его команда встретится с Кальяри.

Кроме того, специалист рассказал о трансферной политике клуба.

"Я очень доволен, что мы подписали двух полузащитников — Сержиу Оливейру и Мейтлэнд-Найлза. Мы не собираемся больше подписывать игроков в это трансферное окно, поэтому я не рассчитываю на еще один трансфер. Эти два футболиста привнесут баланс в нашу центральную линию и помогут нам бороться за трофеи.

Думаю, наша трансферная работа на этот период окончена. Я благодарен руководителям за приложенные усилия в подписании двух хавбеков и не рассчитываю на большее.

Что касается матча с Кальяри, то думаю, что у них временные трудности. По окончанию сезона они не будут находиться в подвале турнирной таблицы.

Нам нужно забыть матч с Ювентусом и двигаться вперед. Важно забыть этот кошмар и сплотиться, быть одной командой и единым целым.

Мне жаль, что мы будет играть при пяти тысячах болельщиков, но еще больше жаль людей, которые не смогут попасть на футбол и вынуждены смотреть матч по телевизору", — приводит слова Моуриньо Sky Italia.

Напомним, матч Рома — Кальяри состоится в воскресение, 16 января в 19:00 по киевскому времени.