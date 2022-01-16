Италия

Наставник Ювентуса прокомментировал победу своей команды в рамках чемпионата Италии.

В двадцать втором туре итальянской Серии А Ювентусе на своем поле добыл комфортную победу над Удинезе (2:0).

Главный тренер "старой синьоры" Массимилиано Аллегри прокомментировал удачных исход поединка для своей команды, отметив важность сохранения концентрации на протяжении всего матча.

"Морально и технически мы сумели продержаться 120 минут против Интера, но сегодня на 10 минут просто выключились из игры. Это неправильно, мы должно всего быть сосредоточенными и сконцентрированными вне зависимости от результата.

Очень не хватало поклонников на трибунах. В последние десять минут мы очень сильно рисковали, играя так безбрежно.

Дибала? Я не знаю, кого он искал на трибунах глазами после забитого мяча — там никого не было.

Важно сохранять терпение. Да, в момент расслабленности команды я разозлился, но потом мы поговорили с футболистами и все уладили. Все понимают важность данного отрезка чемпионата, нам нужно бороться за высокие места", — приводит слова итальянского специалиста Football Italia.

В следующем туре итальянского чемпионата Ювентус сыграет на выезде против Милана.