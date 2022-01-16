Италия

Матиас Суле может отправиться за игровой практикой в другой клуб Серии А.

Крайний полузащитник Ювентуса Матиас Суле может отправиться в другой клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, Сампдория сделала запрос туринскому клубу об аренде 18-летнего аргентинца.

Сделка может быть завершена после очной игры клубов в рамках 1/8 финала Кубка Италии, которая состоится 18 января в 22:00.

Отметим, что в текущем сезоне Матиас Суле провел в Серии А два неполных матча, проведя в общей сложности на поле три минуты.