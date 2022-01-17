Италия

Роберто Д'Аверсу может сменить Марко Джаммаоло.

Поражение в домашнем поединке против Торино переполнило чашу терпения руководства Сампдории — сообщает Sky Sport Italia.

Пятиматчевая безвыигрышная серия (трехматчевая проигрышная) заставили указать на дверь главному тренеру Роберто Д'Аверсе, которого может сменить уже работавший с Самп с 2016-го по 2019-й годы Марко Джампаоло.

Согласно информации источника, с Джампаоло ведутся переговоры о контракте до конца сезона с опцией продления еще на два года.

54-летний Джампаоло тренировал Асколи, Кальяри, Сиену, Катанью, Чезену, Брешию, Кремонезе, Эмполи, Сампдорию, Милан и Торино.