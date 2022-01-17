Италия

Спортивный директор "гранатовых" прокомментировал планы клуба на зимнее трансферное окно.

Спортивный директор Салернитаны Вальтер Сабатини высказался о планах своей команды на зимнее трансферное окно.

Функционер убежден, что сможет помочь команде выбраться из той ситуации, в которую она попала.

"Наша главная цель — сделать счастливым стадион, чтобы фанаты пели и танцевали во время игры команды. Нужно поддерживать хорошее настроение жителей города. Убежден, что со своей командой мы сможет вывести Салернитану из той ситуации, в которой она оказалась.

Вскоре я увижусь с президентом и мы оформим первые два трансфера. Всего на зиму мы запланировали 5-6 подписаний.

Де Росси? Без шансов, у него нет тренерской лицензии. У нас есть Колантуоно, которого я хочу спасти от увольнения", — приводит слова Сабатини Sky Italia.

После двадцати сыгранных матчей Салернитана расположилась на последней строчке чемпионата Италии, набрав всего 11 очков.

Ранее с "морскими коньками" связывали трансфер защитника Ромы Фасио.