Италия

Защитник не является частью основной команды, но хочет доиграть до конца контракта.

Итальянской Роме за время прошлого летнего трансферного окна так и не удалось избавиться от аргентинского центрального защитника Федерико Фасио, который совершенно не входит в планы Жозе Моуриньо, но при этом не хочет покидать стан "волков".

Дело дошло даже до того, что футболист подал иск в суд на свой клуб за якобы нарушение контрактах обязательств.

Наступило зимнее трансферное окно, и римский коллектив вновь пытается оформить исходящий переход 34-летнего исполнителя, и даже успел предложить его двум другим клубам Серии А — Салернитане и генуэзской Сампдории.

Однако, Фасио продолжает стоять на своем, желая получать заработную плату в полном объеме до окончания соглашения, которое рассчитано до конца текущего сезона, после чего намерен получить статус свободного агента, окончательно покинув клуб.

В предыдущий раз Федерико появлялся на футбольном поле в матче против Кальяри (2:3) 25 апреля 2021 года, и даже сумел забить один гол.