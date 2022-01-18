Италия

Туринцы не испытали проблем в 1/8 финала турнира.

В рамках 1/8 финала Кубка Италии туринский Ювентус принимал на своем поле Сампдорию.

В отличии от поединка Лацио и Удинезе, сегодняшний матч порадовал незаинтересованных болельщиков обилием моментов и голов.

На голы Ювентуса гости сумели ответить лишь точным ударом зимнего новичка Конти в середине второго тайма, чего явно не хватило даже для перевода игры в добавленное время. Таким образом, туринцы уверенно шагают в четвертьфинал национального Кубка.

Ювентус — Сампдория 4:1

Голы: Куардадо, 25, Ругани, 52, Дибала, 67, Мората, 77 (пен.) — Конти, 63

Ювентус: Перин — Алекс Сандро, Ругани, Данило (Кьеллини, 62), Де Шильо — Рабьо, Кулусевски (Дибала, 62), Артур (Бентакур, 75), Локателли, Куадрадо (Аке, 75) — Мората (Кайо Хорхе, 79)

Сампдория: Фальконе — Мурру, Маньяни, Берешиньски — Ауджелло (Дрэгушин, 81), Ринкон, Аскильдсен, Торсби (Виейра, 64), Конти (Кандрева, 64) — Капуто (Чьерво, 85), Торрегросса (Габбьядини, 64)

Предупреждения: Алекс Сандро, Ринкон, Виейра.