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Интер — Эмполи, Getty Images
20 января 2022, 12:05
Миланский Интер в тяжелом противостоянии против Эмполи в рамках 1/8 финала Кубка Италии сумел одержать победу лишь в дополнительное время, будучи вынужденным при этом спасать свое положение на последних секундах основной части дуэли.
Обзор матча:
Интер — Эмполи 3:2 OT (2:2)
Голы: Санчес 13, Раноккия 90+1, Сенси 104 — Байрами 61, Раду 76 (АГ)
Интер: Раду, Д'Амброзио, Раноккия, Димарко, Думфриз, Видаль (Барелла 65), Гальярдини (Джеко 78), Весино (Чалханоглу 65), Дармиан (Перишич 65), Лаутаро Мартинес (Сенси 94), Корреа (Санчес 5).
Эмполи: Фурлан, Маркицца (Исмаили 85), Романьоли, Вити, Фьямоцци (Стоянович 85), Штулац, Бандинелли (Хендерсон 46), Журковски (Байрами 46), Асслани (Фаццини 97), Пинамонти (Риччи 46), Кутроне.
Предупреждения: Весино — Романьоли