Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Миланский Интер в тяжелом противостоянии против Эмполи в рамках 1/8 финала Кубка Италии сумел одержать победу лишь в дополнительное время, будучи вынужденным при этом спасать свое положение на последних секундах основной части дуэли.

Обзор матча:

Интер — Эмполи 3:2 OT (2:2)

Голы: Санчес 13, Раноккия 90+1, Сенси 104 — Байрами 61, Раду 76 (АГ)

Интер: Раду, Д'Амброзио, Раноккия, Димарко, Думфриз, Видаль (Барелла 65), Гальярдини (Джеко 78), Весино (Чалханоглу 65), Дармиан (Перишич 65), Лаутаро Мартинес (Сенси 94), Корреа (Санчес 5).

Эмполи: Фурлан, Маркицца (Исмаили 85), Романьоли, Вити, Фьямоцци (Стоянович 85), Штулац, Бандинелли (Хендерсон 46), Журковски (Байрами 46), Асслани (Фаццини 97), Пинамонти (Риччи 46), Кутроне.

Предупреждения: Весино — Романьоли