Италия

"Нерадзурри" вырвали непростую победу в дополнительное время.

Завершился поединок 1/8 финала Кубка Италии, в котором миланскому Интеру противостоял Эмполи на стадионе Джузеппе Меацца.

Гости были близки к тому, чтобы совершить сенсацию и выбить из турнира действующего чемпиона Италии, однако буквально перед финальным свистком, при счете 1:2 в пользу Эмполи, Раноккия вернул паритет на табло и перевел матч в овертаймы.

Уже в дополнительное время Сенси добил соперника и вывел Интер в следующую стадию Кубка Италии.

Интер - Эмполи 3:2 OT (2:2)

Голы: Санчес 13, Раноккия 90+1, Сенси 104 — Байрами 61, Раду 76 (АГ)

Интер: Раду, Д'Амброзио, Раноккия, Димарко, Думфриз, Видаль (Барелла 65), Гальярдини (Джеко 78), Весино (Чалханоглу 65), Дармиан (Перишич 65), Лаутаро Мартинес (Сенси 94), Корреа (Санчес 5)

Эмполи: Фурлан, Маркицца (Исмаили 85), Романьоли, Вити, Фьямоцци (Стоянович 85), Штулац, Бандинелли (Хендерсон 46), Журковски (Байрами 46), Асслани (Фаццини 97), Пинамонти (Риччи 46), Кутроне

Предупреждения: Весино — Романьоли