Футболист получил повреждение в игре с Эмполи.
Хоакин Корреа. Getty Images
21 января 2022, 22:22
Нападающий миланского Интера Хоакин Корреа получил травму в матче Кубка Италии против Эмполи.
Сразу после игры футболисту провели медобследование. Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, у Корреа выявили растяжение сгибателей левого бедра 2 степени.
Известно, что ближайшие две недели футболист точно пропустит. Он не будет тренироваться, и в начале февраля медики Интера проведут повторное медобследование.
Таким образом Корреа пропустит поединок против Венеции, однако к миланскому дерби может восстановиться. Матч Интер — Милан состоится 6 февраля.
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