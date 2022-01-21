Италия

Футболист получил повреждение в игре с Эмполи.

Нападающий миланского Интера Хоакин Корреа получил травму в матче Кубка Италии против Эмполи.

Сразу после игры футболисту провели медобследование. Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, у Корреа выявили растяжение сгибателей левого бедра 2 степени.

Известно, что ближайшие две недели футболист точно пропустит. Он не будет тренироваться, и в начале февраля медики Интера проведут повторное медобследование.

Таким образом Корреа пропустит поединок против Венеции, однако к миланскому дерби может восстановиться. Матч Интер — Милан состоится 6 февраля.

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