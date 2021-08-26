Италия

Аргентинский форвард будет выступать за "нерадзурри".

Миланский Интер на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Лацио Хоакином Корреа.

Арендное соглашение с обязательным правом выкупа для 27-летнего аргентинца рассчитано до конца сезона, но контракт с "нерадзурри" уже согласован и подписан до лета 2025 года.

По информации СМИ, сумма перехода футболиста составит около 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Корреа сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач.

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