Италия

Удаление Камбьясо на 79-й минуте не помешало "грифонам" сохранить нули на табло.

Завершился поединок 23-го тура итальянской Серии А, в котором Дженоа принимала на своем поле Удинезе.

Команды не забивали в данном противостоянии, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Удинезе не помогло даже удаление Камбьясо на 79 минуте, поскольку "грифонам" удалось отстоять ничейный результат в меньшинстве.

Таким образом, Дженоа набрала первый пункт после увольнения Андрея Шевченко. Стоит отметить, что под руководством украинского специалиста "грифоны" также сыграли в нулевую ничью с Удинезе в поединке, который состоялся в конце ноября прошлого года.

Дженоа — Удинезе 0:0

Дженоа: Сиригу, Хефти, Бани, Ванхойсден, Васкес (Камбьяcо, 55), Бадель, Стураро, Портанова, Дестро (Кайседо, 67), Экубан (Калафьори, 84), Йебоа.

Удинезе: Сильвестри, Молина, Нюйтинк, Родриго Бекао, Перес, Соппи (Удоджи, 68), Арслан (Яяло, ), Уолас, Макенго, Деулофеу, Бету (Саксесс, 73).

Предупреждения: Стураро, Портанова, Камбьясо - Макенго, Деулофеу, Арслан, Перес

Удаление: Камбьяcо, 79.