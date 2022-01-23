Италия

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Генуэзская Дженоа в рамках 23-го тура итальянской Серии А сумела впервые добыть зачетный балл без Андрея Шевченко на тренерском мостике, однако вновь сделал это лишь за счет безголевой ничьей.

Обзор матча:

Дженоа — Удинезе 0:0

Дженоа: Сиригу, Хефти, Бани, Ванхусден, Васкес (Камбиасо, 55), Бадель, Стураро, Портанова, Дестро (Кайседо, 67), Экубан (Калафьори, 84), Йебоа.

Удинезе: Сильвестри, Молина, Нюйтинк, Родриго Бекао, Перес, Соппи (Удоджи, 68), Арслан (Яяло, 90+1), Уолас, Макенго, Деулофеу, Бету (Саксесс, 73).

Предупреждения: Стураро, Портанова, Камбьясо — Макенго, Деулофеу, Арслан, Перес.

Удаление: Камбиасо, 79.