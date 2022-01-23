Италия

Наставнику бергамаского клуба понадобился потенциал для ротации.

Интерес генуэзской Дженоа к кандидатуре атакующего полузащитника бергамаской Аталанты Алексею Миранчуку в качестве возможного усиления кадровой обоймы был заметен еще тогда, когда "грифонов" возглавлял украинский наставник Андрей Шевченко.

Вполне возможно, что под занавес зимнего трансферного окна данный переход имел бы все основания для того, чтобы быть завершенным, однако неожиданным образом в дело вмешался кадровый кризис в рядах "Богини".

Коллективу Джан Пьеро Гасперини пришлось играть против римского Лацио в ситуации, когда девять игроков основного состава не могли появиться на футбольном поле (0:0), после чего наставник решил в корне пересмотреть трансферную политику команды.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, первым из возможных переходов, которые отправились "под нож", стал именно уход Миранчука из команды, так как Гасперини хочет за его счет заменить Йосипа Иличича.

Отметим, что атакующий полузащитник в текущем сезоне провел уже 16 матчей, забив один гол и отдав две голевые передачи.