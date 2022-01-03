Италия

Клуб ищет усиление в зимнее трансферное окно.

Слухи о переходе полузащитника Аталанты Алексея Миранчука в Дженоа появились уже давно.

Клуб, которым руководит Андрей Шевченко, намерена арендовать футболиста у "бергамасков" уже зимой.

Как сообщает TuttoAtalanta, Аталанта готова расстаться с игроком, если генуэзцы будут готовы его выкупить в случае сохранения места в Серии А.

Также на футболиста претендует другой клуб из Италии — Верона. Однако они намерены приобрести его в летнее трансферное окно.

На счету Миранчука в текущем сезоне 12 матчей во всех турнирах за клуб, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.

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