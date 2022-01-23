Италия

Встреча команд завершилась со счетом 1:1.

Матч между Кальяри и Фиорентиной в 23-м туре итальянской Серии А завершился ничьей 1:1.

"Красно-синие" повели в счете в начале второго тайма после гола Жоао Педро. Хозяева могли увеличить свое преимущество после удаления Альваро Одриосолы, но Педро не сумел реализовать пенальти. В седине второго тайма Рикардо Соттиль сравнял счет во встрече и позволил "фиалкам" заработать один пункт.

Кальяри – Фиорентина 1:1

Голы: Жоао Педро, 47 – Соттиль, 75.

Кальяри: Радунович – Альтаре (Ловато, 46), Гольданига (Чеппителли, 90), Оберт – Дзаппа, Марин, Грасси (Курфалидис, 74), Далберт (Гальяно, 81), Белланова – Жоао Педро, Перейро.

Фиорентина: Терраччано – Одриосола, Миленкович, Игор Жулио, Бираги – Бонавентура, Торрейра, Кастровилли (Мале, 46) – Иконе (Соттиль, 60; Настасич, 90), Пьонтек (Венути, 68), Гонсалес.

Предупреждения: Альтаре, Жоао Педро, Чеппителли – Бираги, Соттиль, Мале.

Удаление: Одриосола, 64.

Нереализованные пенальти: Жоао Педро, 68 – Бираги, 8.