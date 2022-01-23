Италия

Стали известны составы команд на центральный матч тура.

В рамках центрального матча 23 тура итальянской Серии А Милан дома сыграет против Ювентуса.

Место в атаке Милана займет Залтан Ибрагимович. У Ювентуса два форварда — Альваро Мората и Пауло Дибала.

Вашему вниманию составы команд на игру:

Милан: Меньян — Калабриа, Калулу, Романьоли, Эрнандес — Крунич, Тонали, Диас — Мессиас, Леау — Ибрагимович.

Запасные: Тэтэрушану, Миранте, Бакайоко, Беннасер, Габбиа, Жиру, Малдини, Ребич, Салемакерс, Странья, Флоренци.

Ювентус: Щесны — Сандро, Кьеллини, Ругани, Де Шильо — Маккени, Локателли, Бентанкур, Куадрадо — Мората, Дибала.

Запасные: Пинсольо, Перин, де Лигт, Кайо, Аке, Артур, Бернандески Кин, Данило, Кулусевски, Пеллегрини, Рабьо.

Матч Милан — Ювентус начнется в 21:45 по киевскому времени 23 января.