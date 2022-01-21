Италия

Форвард Арсенала может вернуться в Италию.

Милан и Ювентус изучают возможность подписать Пьерра-Эмерик Обамеянга, чье пребывание в Арсенале, похоже, близится к концу — резюмирует Football Italia информацию в СМИ.

Контракт Обамеянга с Арсеналом рассчитан до лета 2023 года, однако многочисленные "инциденты" позволяют предположить, что "канониры" не будут удерживать не играющего форварда с огромной зарплатой.

Особенно если учесть сообщения о том, что у Обамеянга после коронавируса обнаружены проблемы с сердцем и он покинул сборную Габона и вернулся с Кубка Африки.

Правда, некоторые источники утверждают, что не проблемы со здоровьем стали причиной его возвращения. Эту версию частично подтверждает тот факт, что врачи в Лондоне никаких проблем не обнаружили.

Впрочем, тренер Арсенала Микель Артета заявил, что рисковать не намерен, и Обамеянг получит шанс сыграть лишь тогда, когда будет гарантия, что у него нет проблем со здоровьем.

Обамеянг в 2007 году перебрался в академию Милана из академии Бастии, но пробиться в первую команду не смог. Теперь у 32-летнего форварда может появиться второй шанс проявить себя в Италии.

Обамеянг провел 71 матч за национальную сборную Габона (29 голов) и выступал в составе Дижона (39 матчей во всех турнирах, 10 голов), Лилля (24, 2), Монако (23, 2), Сент-Эьенна (97, 41), Боруссии Д (213, 141) и Арсенала (163, 92).