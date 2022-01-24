Италия

Испанский полузащитник потерял доверие Стефано Пьоли.

Сезон-2021/22 для испанского полузащитника итальянского Милана Самуэля Кастильехо проходит далеко не самым удачным образом.

Уже на старте футбольного года 27-летний игрок выбыл из основной обоймы своей команды в результате тяжелой мышечной травмы, поэтому не смог помочь "россонери" во время их выступлений в Лиге чемпионов УЕФА.

При этом, и без серьезного повреждения положение Кастильехо в команде Стефано Пьоли вызывало серьезные вопросы, так как игрок часто оставался вне заявки на матчи.

Как итог, участие всего в пяти встречах (122 минуты) ставит целесообразность нахождения Самуэля в составе Милана под большой вопрос.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, уже в ближайшее время футболист может покинуть стан "красно-черных", перебравшись в генуэзскую Сампдорию или Эспаньол, которые уже выходили на контакт с представителями полузащитника.

Остается лишь отметить, что контракт Кастильехо с Миланом рассчитан до лета 2023 года, а текущая трансферная стоимость составляет 5,5 млн евро.