Артур Кабрал близок к переходу в клуб Серии А.
артур кабрал, getty images
25 января 2022, 09:54
Фиорентина продолжает поиски усиления атаки на случай трансфера Душана Влаховича.
По информации Джанлуки Ди Мацрио, "фиалки" рассматривают форварда Базеля Артура Кабрала в качестве потенциальной замены сербскому нападающему.
Отметим, что потенциальный трансфер может обойтись итальянскому клубу в 20 млн евро.
В текущем сезоне бразилец принял участие в 31 матче Базеля, в которых забил 27 мячей, а также отдал восемь голевых передач.
Ранее сообщалось об интересе к Влаховичу со стороны Ювентуса.