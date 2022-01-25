Италия

Артур Кабрал близок к переходу в клуб Серии А.

Фиорентина продолжает поиски усиления атаки на случай трансфера Душана Влаховича.

По информации Джанлуки Ди Мацрио, "фиалки" рассматривают форварда Базеля Артура Кабрала в качестве потенциальной замены сербскому нападающему.

Отметим, что потенциальный трансфер может обойтись итальянскому клубу в 20 млн евро.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 31 матче Базеля, в которых забил 27 мячей, а также отдал восемь голевых передач.

Ранее сообщалось об интересе к Влаховичу со стороны Ювентуса.