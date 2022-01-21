Италия

Арсенал и Тоттенхэм следят за ходом переговоров.

Ювентус является фаворитом в борьбе за лучшего бомбардира Серии А нынешнего сезона Душана Влаховича — сообщает Gazzetta dello Sport.

Чтобы заполучить серба уже в январе, Юве предложил Фиорентине 35 миллионов евро и Деяна Кулусевски (рыночная стоимость которого оценивается в 35 миллионов).

Также Влаховичем интересуются Арсенал и Тоттенхэм, однако агент футболиста сообщил, что сам Душан хочет присоединиться к "бьянконери" и предложения из АПЛ — резервный вариант.

Фиорентина намерена продать Влаховича уже сейчас, поскольку он точно не собирается оставаться во Флоренции, а его контракт истекает летом 2023 года, и чем ближе к его завершению, тем ниже будет его стоимость.

В конце концов, "фиалки" рискуют потерять форварда в статусе свободного агента.