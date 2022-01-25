Италия

Футболист рассказал о своем вызове в национальную команду.

Нападающий Адана Демирспор Марио Балотелли прокомментировал свой вызов в сборную Италии впервые с 2018 года.

"Все отлично, у меня хорошее настроение. Считаю, что получить вызов в сборную в 31 год – это нормально. Нет ничего странного.

Верю в то, что Италия выйдет на чемпионат мира. Наша команда это заслужила. Не знаю, как они оказались в плей-офф, но такое может случиться.

Мы с Манчини пообщались, все хорошо. Я при нем дебютировал и, надеюсь, при нем я однажды завершу карьеру", — сказал Балотелли в интервью Football Italia.

Полную заявку сборной Италии на тренировочный сбор можно смотреть у нас на сайте.