Италия

"Скуадра адзурра" объявила состав на ближайшие поединки.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини огласил заявку команды на плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

Место в заявке итальянской сборной получили 36 футболистов. Среди вызванных игроков оказался и нападающий Адана Демирспор Марио Балотелли, который может сыграть за национальную команду впервые с сентября 2018 года.

Не оказалось в заявке голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы. Причины отстуствия лучшего игрока Евро-2020 пока остаются неизвестными.

Сборная Италии сыграет с Северной Македонией в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022. В финале "скуадра адзурра" может встретиться с победителем пары Португалия – Турция.