"Скуадра адзурра" объявила состав на ближайшие поединки.
Марио Балотелли, Getty Images
24 января 2022, 20:42
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини огласил заявку команды на плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.
Место в заявке итальянской сборной получили 36 футболистов. Среди вызванных игроков оказался и нападающий Адана Демирспор Марио Балотелли, который может сыграть за национальную команду впервые с сентября 2018 года.
Не оказалось в заявке голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы. Причины отстуствия лучшего игрока Евро-2020 пока остаются неизвестными.
Сборная Италии сыграет с Северной Македонией в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022. В финале "скуадра адзурра" может встретиться с победителем пары Португалия – Турция.