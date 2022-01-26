Италия

В услугах футболиста заинтересован клуб из МЛС.

Защитник Дженоа Доменико Кришито получил предложение от клуба МЛС Торонто.

Футболист находится на грани согласования сделки с Торонто, и если ничего не изменится, то летом он переберется в клуб из Канады.

Его текущий контракт с Дженоа истекает в июне 2023 года, но 35-летнего футболиста могут продать за минимальную плату.

Торонто готово предоставить Кришито трехлетний контракт. Данных о заработной плате не сообщают.