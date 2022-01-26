В услугах футболиста заинтересован клуб из МЛС.
Доменико Кришито, Getty images
26 января 2022, 09:27
Защитник Дженоа Доменико Кришито получил предложение от клуба МЛС Торонто.
Футболист находится на грани согласования сделки с Торонто, и если ничего не изменится, то летом он переберется в клуб из Канады.
Его текущий контракт с Дженоа истекает в июне 2023 года, но 35-летнего футболиста могут продать за минимальную плату.
Торонто готово предоставить Кришито трехлетний контракт. Данных о заработной плате не сообщают.
Ранее сообщалось, что нападающий Наполи Лоренцо Инсинье перейдет в Торонто в летнее трансферное окно.