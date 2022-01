Футбольный клуб Торонто на своем официальном сайте объявил о подписании крайнего нападающего Лоренцо Инсинье, права на которого на данный момент принадлежат Наполи.

30-летний итальянец присоединится клубу из МЛС летом 2022 года на правах свободного агента, когда его контракт с неаполитанцами подойдет к своему завершению.

It’s not official until @FabrizioRomano says the magic words… 𝙃𝙀𝙍𝙀. 𝙒𝙀. 𝙂𝙊!



Benvenuto a Toronto, Lorenzo Insigne 🇮🇹@Lor_Insigne | #TFCLive pic.twitter.com/2Ved7P4SZF