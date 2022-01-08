Италия

Итальянский вингер присоединится к новому клубу в конце текущего сезона.

Футбольный клуб Торонто на своем официальном сайте объявил о подписании крайнего нападающего Лоренцо Инсинье, права на которого на данный момент принадлежат Наполи.

30-летний итальянец присоединится клубу из МЛС летом 2022 года на правах свободного агента, когда его контракт с неаполитанцами подойдет к своему завершению.

Соглашение Инсинье с Торонто будет рассчитано на четыре года и вступит в свою силу 1 июля 2022 года.

В текущем сезоне Лоренцо Инсинье провел за Наполи 19 поединков во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.