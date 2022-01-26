Италия

Гендир Интера забил тревогу о состоянии футбольных дел в стране.

Генеральный директор миланского Интера Джузеппе Маротта в интервью итальянского издания Il Sole 24 Ore сообщил о тяжелом текущем положении дел в футболе его страны, а также рассказал о последствиях пандемии COVID-19, которые уже успели проявиться.

"Серии А и итальянскому футболу в целом грозит дефолт. Игнорировать этот красноречивый факт наше правительство и политические институты больше не имеют права. Система находится на краю пропасти после старта пандемии COVID-19, но и до нее ситуация уже была далеко не из лучших. Никакой помощи от государства, несмотря на обещания, мы не получили, поэтому границы наших возможностей сузились до минимальных значений.

Здоровье фанатов для нас важнее, чем что-либо другое. Однако, в то же самое время, маска FFP2, пройденный курс вакцинации, 50% заполняемость трибун — все это делает спортивные объекты защищенным от пандемии местом.

Сокращение количества фанатов до 5 тыс. человек станет очередной жертвой, которую будет вынужден принести итальянский футбол. Именно поэтому у нас были большие надежды на изменения в бюджете страны и соответствующие указы правительства, но ничего не последовало.

Наверное, считается, что футбол — это мир "богатых дурачков-президентов", которые разбрасываются деньгами ради забавы. Мы боремся за то, чтобы нас начали воспринимать так, как это есть на самом деле. Я не понимаю, как можно игнорировать тот факт, что футбол — это такой же производственный сектор, как и любой другой в экономике страны? У наших лиг до пандемии оборот был 4 млрд евро, и ежегодно уплачивалось 1,2 млрд евро налогов. Какой бизнес еще может показать такие цифры?

Сейчас нам запретили размещать рекламу букмекерских кампаний на футболках. Контракты на сотни миллионов евро отправились в мусорные ведра. Когда мы приезжаем в другие страны, против нас играют клубы с рекламами этих спонсоров и ничего, все в порядке. Компании из этого сектора делают оборот по 10 млрд долларов в год только на футбольных событиях.

Возможно, пора бы признать что-то вроде авторского права на футбол для клубов, и начать получать соответствующие роялти?

Нет сомнений в том, что нам сейчас нужна более устойчивая модель, которая учитывает снижение заработных плат. Футболисты и профсоюзы не могут прятаться за царскими контрактами, которые были подписаны еще до эпохи COVID-19. Италия не может позволить себе терять конкурентоспособность в пользу зарубежных турниров", — заключил функционер "нерадзурри".

Отметим, что недавно стало известно о том, что фанаты Интера устроят бойкот во время миланского дерби.