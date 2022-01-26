Италия

Болельщики недовольны правилами Серии А.

В рамках 24 тура итальянской Серии А в рамках миланского дерби Интер встретится с Миланом.

В Италии вновь было зафиксировано увеличение заболевающих коронавирусом. В связи с этим власти страны и руководство Серии А приняли решение сократить количество посещаемости стадионов до 50 процентов. Теперь, вместо пяти тысяч членов ультрас матч смогут посетить две с половиной тысячи человек.

Тифози Интера приняли решение бойкотировать предстоящий поединок. Так они хотят показать свое недовольство распределению билетов на дерби.

Они предупредили, что придут на матч, но не будут болеть за свою команду на протяжении всего матча, если только директор Беппе Маротта не вмешается, чтобы распределить билеты среди ультрас.

Отметим, что группа фанатов Курва Норд славится своей поддержкой "нерадзурри".

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