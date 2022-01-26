Италия

В услугах форварда заинтересован один из аутсайдеров чемпионата.

Нападающий Беневенто и сборной Перу Джанлука Лападула близок к возвращению в Серию А.

В услугах футболиста заинтересована Венеция, сообщает Николо Скира. Стороны уже начали переговоры относительно возможного трансфера.

В текущем сезоне Серии В Лападула сыграл 15 матчей, в которых сумел забить 10 мячей, а также отдал четыре голевые передачи.

Ранее об интересе к форварду сообщалось со стороны Кальяри и Вероны.