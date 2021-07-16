Италия

Итальянский форвард может остаться в Серии А, несмотря на вылет своей команды.

Нападающий Беневенто Джанлука Лападула попал в сферу интересов сразу нескольких клубов Серии А. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в услугах опытного 31-летнего перуанца заинтересованы Кальяри, Верона и Торино. Такой интерес возник после успешных выступлений форварда на Кубке Америки.

В семи матчах Копа Америки Лападула забил четыре гола и разделил первое место с Лионелем Мессии и Луисом Диасом. Также на его счету один ассист. Все это помогло сборной Перу добраться до полуфинала турнира.

В прошедшем сезоне Лападула отыграл 37 поединков в Серии А, в которых забил восемь голов и отдал пять ассистов, но это не помогло Беневенто сохранить прописку в элитном дивизионе.

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