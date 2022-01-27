Италия

Статистика полузащитника, на фоне неудачных выступлений Дженоа, впечатляет.

Бергамаская Аталанта еще до завершения зимнего трансферного окна намерена передать миланскому Интеру полузащитника Робина Госенса на правах арендного соглашения, поэтому срочно нуждается в подходящей замене.

Руководство "Богини" в процессе своих поисков решило обратить внимание на футболиста генуэзской Дженоа Андреа Камбиассо, который в свои 21 год сумел закрепиться в основном составе "грифонов".

В текущем сезоне на счету итальянца 24 проведенных матча, один забитый мяч и четыре голевых передачи.

Конкурировать в борьбе за футболиста Аталанта будет с туринским Ювентусом, который также проявлял интерес к игроку, который был одним из ключевых в построении Андрея Шевченко, пока украинец работал во главе Дженоа.

Ожидаемая стоимость трансфера составляет около 5 млн евро, а действующий контракт Камбиассо подходит к концу уже летом 2023 года.