Статистика полузащитника, на фоне неудачных выступлений Дженоа, впечатляет.
Андреа Камбиассо, Getty Images
27 января 2022, 08:31
Бергамаская Аталанта еще до завершения зимнего трансферного окна намерена передать миланскому Интеру полузащитника Робина Госенса на правах арендного соглашения, поэтому срочно нуждается в подходящей замене.
Руководство "Богини" в процессе своих поисков решило обратить внимание на футболиста генуэзской Дженоа Андреа Камбиассо, который в свои 21 год сумел закрепиться в основном составе "грифонов".
В текущем сезоне на счету итальянца 24 проведенных матча, один забитый мяч и четыре голевых передачи.
Конкурировать в борьбе за футболиста Аталанта будет с туринским Ювентусом, который также проявлял интерес к игроку, который был одним из ключевых в построении Андрея Шевченко, пока украинец работал во главе Дженоа.
Ожидаемая стоимость трансфера составляет около 5 млн евро, а действующий контракт Камбиассо подходит к концу уже летом 2023 года.