Италия

В ближайшее время о трансфере будет сообщено официально.

Аталанта и Интер согласовали аренду Робина Госенса — утверждает журналист Фабрицио Романо.

Арендное соглашение заключено с последующим обязательством выкупа за 25 миллионов евро.

Условия личного контракта уже согласованы, договор в ступит в силу немедленно.

27-летний полузащитник провел 13 матчей (2 гола) в составе национальной сборной Германии и выступал за Дордрехт (53 матча во всех турнирах, 3 гола), Хераклес (70, 5) и Аталанту (157, 29).